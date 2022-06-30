Акции «Газпрома» упали на 30% после решения акционеров не платить дивиденды
30 июня акционеры предприятия "Газпрома" решили, что дивиденды за 2021 год выплачивать нецелесообразно.
Утром четверга пресс-служба компании "Газпрома" сообщила, что вопреки рекомендациям совета директоров и ожиданием администрации предприятия акционеры не стали выплачивать дивиденды, заявив о нецелесообразности такого действия.
Сразу же после публикации этой новости акции "Газпрома" потеряли 15 процентов, однако позднее падение ускорилось, ввиду чего компания утратила 30 процентов акций.
Позднее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что для предприятия приоритетом являются не дивиденды, а газификация России и выполнение налоговых обязательств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска