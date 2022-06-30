Акции «Газпрома» упали на 30% после решения акционеров не платить дивиденды

30 июня акционеры предприятия "Газпрома" решили, что дивиденды за 2021 год выплачивать нецелесообразно.

Утром четверга пресс-служба компании "Газпрома" сообщила, что вопреки рекомендациям совета директоров и ожиданием администрации предприятия акционеры не стали выплачивать дивиденды, заявив о нецелесообразности такого действия.

Сразу же после публикации этой новости акции "Газпрома" потеряли 15 процентов, однако позднее падение ускорилось, ввиду чего компания утратила 30 процентов акций.

Позднее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что для предприятия приоритетом являются не дивиденды, а газификация России и выполнение налоговых обязательств.