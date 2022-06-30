3 худрука московских театров уволены по указанию правительства столицы
Уволены худруки театров "Гоголь-центр", "Школа современной пьесы", "Современник". Уже названы имена новых руководителей: свято место- пусто не бывает.
Алексея Аграновича освободили с поста художественного руководителя "Гоголь-центра". Новым худруком театра стал Антон Яковлев (режиссёр). Среди спектаклей которого числятся "Крейцерова соната", "Дуэль" в МХТ имени Чехова, "Король Лир" в Малом театре и прочие.
Худруком театра "Школа современной пьесы" стал Дмитрий Астрахан. Освобождён от занимаемой должности основатель данного храма искусства и художественный руководитель, теперь уже бывший, Иосиф Райхельгауз
В "Современнике" за творческий процесс будет отвечать художественный совет по настоянию столичного Департамента культуры.
Театральный обозреватель Александр Сидоров прокомментировал вышеупомянутые увольнения и назначения.
Эксперт не считает Яковлева достойной кандидатурой для руководителя "Гоголь-центра", так как тот "не вяжется" с концепцией театра. Сидоров не исключает, что вся труппа уйдёт вслед за бывшим худруком.
Уход Райхельгауза из "Школы современной пьесы" поразил всех, так как трудно кого-либо представить на этом месте. Хотя Дмитрий Астрахан, безусловно, достойная кандидатура.
Режиссер, он работал и в театре, и в кино, известен также как актер: это и «Высоцкий. Спасибо, что живой», и «О чем говорят мужчины» - продолжение, но пока трудно представить, каким он будет режиссером в столичном театре.
Об этой перестановке кадров вышла передача на НТВ, где деятельность Аграновича, Райхельгауза и главы "Современника" Виктора Рыжакова была раскритикована в пух и прах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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