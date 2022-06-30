Готовить участок под газон надо заранее, примерно за месяц до посева

Поверхность должна быть ровной, с уплотненной почвой, без застоя воды, потому что злаковые гибнут от переувлажнения.

За сутки до посева землю хорошо увлажняют. Семена трав смешивают с песком для их равномерного распределения при посеве. Заделывают семена в землю граблями и уплотняют катком или доской.

После посева газон необходимо регулярно поливать. Сорняки нужно сразу же убирать, иначе их мощная корневая система будет подавлять и губить злаки.

После прорастания траве дают подрасти до 10-12 см и первый раз подстригают на половину высоты.

Подкормки — важное условие для нормального роста газонных трав. Чтобы кусты были хорошо сформированные, успешно перезимовали и радовали яркими красками, лучше выбирать сбалансированные комплексные удобрения, предназначенные для газонов.

Оно обеспечивает хорошую зимовку растений и высокую сохранность растений, после его применения трава приобретает красивую изумрудно-зеленую окраску. Вносят удобрение в течение всего вегетационного периода.

Основные работы по уходу за газонами в течение года:

Все типы газонов нуждаются в своевременных поливах, удобрении, а также скарификации и аэрации.

Скарификация (вычесывание) — удаление сухой травы после схода снега.

Аэрация — прокалывание почвы газона вилами для улучшения доступа воздуха к корням. Необходима, если на газоне появляются проплешины пожелтевшей травы.