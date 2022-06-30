Акции российского «Газпрома» упали до 200 рублей за бумагу из-за невыплаты дивидендов

На торгах Мосбиржи акции акции «Газпрома» потеряли 30% из-за отказа акционеров выплатить дивиденды за 2021 год.

В среду, 30 июня 2022 года, стало известно, что на торговой площадке Московской биржи стоимость акций российской энергетической компании «Газпром» продающей природный газ начали резкое падение.

В данный момент сообщается о том, что стоимость акций газовой компании упали уже на 30 процентов, что практически побило рекордную минимальную стоимость ценных бумаг «Газпрома».

Такое резкое падение в стоимости акций компании «Газпрома» объясняется отказом акционеров российского энергетического холдинга производить выплату по части прибыли холдинга за 2021 год.