Акции российского «Газпрома» упали до 200 рублей за бумагу из-за невыплаты дивидендов
На торгах Мосбиржи акции акции «Газпрома» потеряли 30% из-за отказа акционеров выплатить дивиденды за 2021 год.
В среду, 30 июня 2022 года, стало известно, что на торговой площадке Московской биржи стоимость акций российской энергетической компании «Газпром» продающей природный газ начали резкое падение.
В данный момент сообщается о том, что стоимость акций газовой компании упали уже на 30 процентов, что практически побило рекордную минимальную стоимость ценных бумаг «Газпрома».
Такое резкое падение в стоимости акций компании «Газпрома» объясняется отказом акционеров российского энергетического холдинга производить выплату по части прибыли холдинга за 2021 год.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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