Яир Лапид: Телеведущий, который станет новым премьер-министром Израиля
За 10 лет, прошедших с тех пор, как он превратился из ведущего политического ток-шоу в политика, Яир Лапид мечтал стать премьер-министром Израиля.
Теперь, когда он готовится занять пост временного президента, центрист будет стремиться доказать, что он заслуживает высшей должности в долгосрочной перспективе, поскольку страна готовится к выборам в пятый раз менее чем за четыре года.
Бывший боксер-любитель, несомненно, столкнется с упрямыми нападками со стороны консерватора Биньямина Нетаньяху - самого продолжительного лидера Израиля, которого он успешно отправил в отставку в 2021 году, создав маловероятный альянс между восемью идеологически различными политическими партиями.
После голосования о роспуске парламента г-н Лапид, который был министром иностранных дел, вступает в должность из-за своей сделки о разделе власти с правым религиозным националистом Нафтали Беннетом, который был премьер-министром в прошлом году.
Он будет руководить страной, по крайней мере, в течение временного периода, пока не будет сформировано новое правительство после выборов, которые должны состояться в октябре или ноябре, и, возможно, после этого, если коалиция не будет сформирована.
Опубликовано: Тарас Медведев
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