Лукашенко: Россия не войдет в состав Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия останутся независимыми государствами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Во время встречи белорусский президент отметил, что Беларусь и Россия останутся независимыми государствами. э
Ни Россия ни войдет в состав Беларуси, ни Беларусь в состав Российской Федерации,
"Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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