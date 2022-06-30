Лукашенко: Россия не войдет в состав Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия останутся независимыми государствами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Во время встречи белорусский президент отметил, что Беларусь и Россия останутся независимыми государствами. э

Ни Россия ни войдет в состав Беларуси, ни Беларусь в состав Российской Федерации,

"Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - сказал Лукашенко.