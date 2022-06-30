Журналист Денис Сорокин рассказал, почему Борис Моисеев не выйдет на сцену

По его словам, артист не хочет, чтобы публика видела его в болезненном виде. Борис Михайлович предпочитает, чтобы его помнили бодрым и энергичным.

Борис Моисеев в последнее время почти не выходит в свет. 68-летний актер перенес два инсульта, и после этого стал вести затворнический образ жизни.

Он не выходит из дома, не дает интервью. Поклонники давно не видели звезду и на сцене. А недавно журналист Денис Сорокин разузнал о планах певца на ближайшую перспективу.

Денис пообщался с Борисом и заявил, что на самом деле Моисеев очень "неплохо выглядел, нормально передвигался и говорил".

Однако при этом добавил, что на сцену артист больше никогда не выйдет, но на каком-либо из светских мероприятий вполне может появиться.

По словам Сорокина, певец понимает, что общественность интересуется его здоровьем, но не хочет, чтобы публика видела его в болезненном виде. Борис Михайлович предпочитает, чтобы его помнили бодрым и энергичным.

Отар Кушанашвили ранее рассказывал, что Моисеев практически находится в парализованном состоянии. И отметил, что любимый артист больше не сможет вернуться к привычному образу жизни.