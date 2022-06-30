Эксперты рассказали, чем подкормить томаты в период цветения
Чтобы число пустоцветов было минимальным, нужно подкормить культуру специальным раствором из сыворотки и йода.
Можно ли повлиять на урожайность томатов, когда культура уже цветет? Дачники со стажем уверяют, что - да.
В такой период культура нуждается в калие и железе. И лучше всего в этом плане сработает подкормка из йода и сыворотки.
Кроме того, это удобрение укрепляет здоровье растения, служит отличной профилактикой против грибковых заболеваний.
Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 1 л сыворотки, 15 капель йода, долить 10 л воды.
Раствор перемешать и опрыскать томаты. В идеале такую процедуру лучше провести перед началом цветения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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