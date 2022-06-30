Hyundai включается в гонку за лидерство на рынке электрокаров: представлен новый loniq 6

В руководстве Hyndaiy понимают, что будущее за электромобилями. Новый loniq призван громко заявить об амбициях компании.

Концерн Hyndai приоткрыл завесу тайны над своим новым электромобилем Loniq 6. В плане дизайнерского исполнения конструкторы явно вдохновились концептом Prophecy EV, который был представлен ещё в 2020 году.

Конструкция lpniq 6 имеет беспрецедентно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,21. Для примера, у большинства современных автомобилей этот показатель варьируется в диапазоне от 0,25 до 0,3.

Салон loniq 6 изготовлен из экологически чистых материалов и напоминает кокон. Новая платформа, разработанная конструкторами Hyundai специально для электромобилей, позволила существенно увеличить габариты электрокара.

Навигационная панель оборудована 12-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровым кластером.

Батарея емкостью 72,6 кВтч обеспечивает запас хода до 300 миль. Двигатель мощностью 320 лошадиных сил способен разогнать электрокар до 60 миль/час всего за 5 сек.

Мировая премьера lonig 6 состояться в июле.