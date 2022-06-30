Hyundai включается в гонку за лидерство на рынке электрокаров: представлен новый loniq 6

В руководстве Hyndaiy понимают, что будущее за электромобилями. Новый loniq призван громко заявить об амбициях компании.

Концерн Hyndai приоткрыл завесу тайны над своим новым электромобилем Loniq 6. В плане дизайнерского исполнения конструкторы явно вдохновились концептом Prophecy EV, который был представлен ещё в 2020 году. 

Конструкция lpniq 6 имеет беспрецедентно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,21. Для примера, у большинства современных автомобилей этот показатель варьируется в диапазоне от 0,25 до 0,3. 

Салон loniq 6 изготовлен из экологически чистых материалов и напоминает кокон. Новая платформа, разработанная конструкторами Hyundai специально для электромобилей, позволила существенно увеличить габариты электрокара. 

Навигационная панель оборудована 12-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровым кластером. 

Батарея емкостью 72,6 кВтч обеспечивает запас хода до 300 миль. Двигатель мощностью 320 лошадиных сил способен разогнать электрокар до 60 миль/час всего за 5 сек. 

Мировая премьера lonig 6 состояться в июле. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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