Конашенков: ВС РФ вывели свой гарнизон с острова Змеиный

Игорь Конашенков заявил о том, что в качестве шага доброй воли ВС РФ отступили с острова Змеиный.

30 июня генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил о том, что армия России приняла решение отступить с острова Змеиный в качестве шага доброй воли на встречу к Украине.

Конашенков также в своём выступлении подчеркнул тот факт, что все поставленные Министерством обороны РФ перед российскими военными задачи на острове Змеиный уже успешно выполнены.

Также данное решение Министерства обороны было связано с желанием российской стороны показать ООН своё желание помочь в вопросе вывоза сельскохозяйственной продукции с украинской территории.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 