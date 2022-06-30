Конашенков: ВС РФ вывели свой гарнизон с острова Змеиный
Игорь Конашенков заявил о том, что в качестве шага доброй воли ВС РФ отступили с острова Змеиный.
30 июня генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил о том, что армия России приняла решение отступить с острова Змеиный в качестве шага доброй воли на встречу к Украине.
Конашенков также в своём выступлении подчеркнул тот факт, что все поставленные Министерством обороны РФ перед российскими военными задачи на острове Змеиный уже успешно выполнены.
Также данное решение Министерства обороны было связано с желанием российской стороны показать ООН своё желание помочь в вопросе вывоза сельскохозяйственной продукции с украинской территории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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