Конашенков: ВС РФ вывели свой гарнизон с острова Змеиный

Игорь Конашенков заявил о том, что в качестве шага доброй воли ВС РФ отступили с острова Змеиный.

30 июня генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил о том, что армия России приняла решение отступить с острова Змеиный в качестве шага доброй воли на встречу к Украине.

Конашенков также в своём выступлении подчеркнул тот факт, что все поставленные Министерством обороны РФ перед российскими военными задачи на острове Змеиный уже успешно выполнены.

Также данное решение Министерства обороны было связано с желанием российской стороны показать ООН своё желание помочь в вопросе вывоза сельскохозяйственной продукции с украинской территории.