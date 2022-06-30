Акции Газпрома упали 30% по итогам торгов на Мосбирже

Родные Шатунова не могут прийти в себя от горя

Близкие покойного певца Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в то, что его нет больше в живых. О их состоянии рассказал директор и друг знаменитости Аркадий Кудряшов.

Подробнее...