Акции Газпрома упали 30% по итогам торгов на Мосбирже

Причиной послужило решение на годовом собрании акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год, сообщает "Коммерсантъ".

По итогам торгов акции Газпрома упали на 30%

Ранее совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить рекордные  —52,53 руб за акцию.

Как уточняется, наиболее всего акции снизились до 207,69 рублей.

Такие минимальные показатели отмечаются впервые с 26 февраля.

По словам заместителя директора "Газпром" Фамил Садыгова, в текущей ситуации, выплачивать акции по итогам 2021 года нецелесообразно.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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