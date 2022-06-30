Акции Газпрома упали 30% по итогам торгов на Мосбирже
Причиной послужило решение на годовом собрании акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год, сообщает "Коммерсантъ".
По итогам торгов акции Газпрома упали на 30%
Ранее совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить рекордные —52,53 руб за акцию.
Как уточняется, наиболее всего акции снизились до 207,69 рублей.
Такие минимальные показатели отмечаются впервые с 26 февраля.
По словам заместителя директора "Газпром" Фамил Садыгова, в текущей ситуации, выплачивать акции по итогам 2021 года нецелесообразно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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