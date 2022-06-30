В Москве проходит прощание с Пьером Нарциссом, ему поменяли гроб

Церемония переносилась дважды. Но сегодня фанаты реально могут проводить музыканта в последний путь, затем его тело отправят в Камерун.

Нарцисс ушел из жизни еще 21 июня, однако церемонию прощания из-за проблем с документами переносили два раза, сообщает СтарХит.

Бывшая жена музыканта Валерия Калачева в интервью изданию рассказала, что "идет война с матерью и сестрой Пьера", и "это кошмар".

После прощания тело сразу доставят к самолету.

Калачева с дочерью певца прибыла на траурное мероприятие еще за час до начала. Они рассчитывали, что трения с родственниками музыканта позади, однако Валерия опять повздорила с родственниками экс-мужа, на этот раз - из-за цвета гроба.

По ее словам, для прощания будет использован тот гроб, который выбрали они с дочерью. После этого тело певца переместят для отправки на родину в другой.

«Зал я снимаю сама, третий раз, и каждый раз платила за него по 150 тысяч рублей. Эти деньги сгорели. В Москву родные Пьера не приехали, ни одного рубля не прислали. Посольство Камеруна тоже не помогло, деньги собирали с миру по нитке», — цитирует издание слова экс-жены Нарцисса.

На церемонию прощания пришли такие медийные личности, как Яна Чурикова, Алексей Кабанов с супругой, Милена Дейнега, Александр Бердников.

Один из друзей музыканта, Александр Серегин-Кастро (внебрачный сын Фиделя Кастро), доставил к ЦКБ фургон с розами. Каждый желающий мог взять там цветы и поднести к гробу с телом звезды.