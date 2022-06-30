Святой отец поддался греховному искушению: пастор из США подделал браслет Cartier за 24 миллиона долларов и скрылся в Китае
Пастор из Северной Каролины обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и связях с китайским преступным синдикатом.
В городке Чапер-Хилл штата Северная Каролина очередной скандал. Пастору местной церкви предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
После проведённого обыска полиция штата обнаружила в одном из помещений церкви поддельный браслет Cartier, стоимостью 24 миллиона долларов.
В настоящий момент место нахождения 37-летнего пастора Цзянган Лан не известно. По некоторым данным он находится в Китае.
Это крупнейшее уголовное дело о мошенничестве в Северной Каролине за последние 15 лет. Между тем список грехов святого отца может оказаться куда более длинным.
Есть основания полагать что он был частью организованной преступной группировки, промышляющей отмыванием денег и торговлей контрфактными товарами с территории Китая.
Опубликовано: Алексеев Максим
-
-
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска