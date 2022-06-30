Святой отец поддался греховному искушению: пастор из США подделал браслет Cartier за 24 миллиона долларов и скрылся в Китае

Пастор из Северной Каролины обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и связях с китайским преступным синдикатом.

В городке Чапер-Хилл штата Северная Каролина очередной скандал. Пастору местной церкви предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

После проведённого обыска полиция штата обнаружила в одном из помещений церкви поддельный браслет Cartier, стоимостью 24 миллиона долларов.

В настоящий момент место нахождения 37-летнего пастора Цзянган Лан не известно. По некоторым данным он находится в Китае.

Это крупнейшее уголовное дело о мошенничестве в Северной Каролине за последние 15 лет. Между тем список грехов святого отца может оказаться куда более длинным.

Есть основания полагать что он был частью организованной преступной группировки, промышляющей отмыванием денег и торговлей контрфактными товарами с территории Китая.