Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил информацию и ответил возмущенным пользователям соцсетей.
Напомним, в среду Россия и Украины провела рекордщный по числу обмен военнопленными 144х144.
Среди освобождённых при этом оказалось немало защитников «Азовстали» в том числе 43 боевика нацбатальона «Азов».
Освобождение неонационалистов вызвало бурное возмущение части аудитории соцсетей.
«Россия обменивает только тяжелораненых боевиков "Азова"», — заявил Вячеслав Володин.
Ранее СМИ ДНР сообщали, что командиров нацполка «Азов» увезли в Россию для проведения дальнейших следственных мероприятий, по составам преступлений против человечества и военных преступлений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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