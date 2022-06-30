Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил информацию и ответил возмущенным пользователям соцсетей.

Напомним, в среду Россия и Украины провела рекордщный по числу обмен военнопленными 144х144.

Среди освобождённых при этом оказалось немало защитников «Азовстали» в том числе 43 боевика нацбатальона «Азов».

Освобождение неонационалистов вызвало бурное возмущение части аудитории соцсетей.

«Россия обменивает только тяжелораненых боевиков "Азова"», — заявил Вячеслав Володин.

Ранее СМИ ДНР сообщали, что командиров нацполка «Азов» увезли в Россию для проведения дальнейших следственных мероприятий, по составам преступлений против человечества и военных преступлений.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 