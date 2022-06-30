Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы

Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.

В луковой шелухе много витамина С, рутина, кверцетина, каротиноидов, флавоноидов. Каротина больше разве что только в моркови или тыкве.

Для приготовления полезного настоя лучше всего использовать водку.

Поллитровую банку надо полностью набить луковой шелухой желтого сорта. Залить ее водкой и настаивать 10 дней в тепле.

Потом можно хранить настой в холодильной камере, процеживать необязательно. В холодильнике жидкость держать можно до полугода.

Польза настоя:

стимулирует всхожесть семян;

улучшает вкус овощей, увеличивает в них содержание сахара;

способствует наращиванию в плодах концентрации полезных элементов;

оберегает растения от тли и паутинного клеща;

предупреждает рост болезнетворных бактерий и появление грибковых инфекций.

При проращивании семенного материала нужна такая концентрация - 1 ст. л. экстракта на стакан воды.

В растворе замачиваются семена на сутки или же держатся там до момента выхода ростков.

Для полива или опрыскиваний нужно взять 50-60 мл жидкости и развести в 10 л воды.

Приготовленный экстракт также может укрепить слабые сосуды. Его можно принимать внутрь.