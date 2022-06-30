Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.
В луковой шелухе много витамина С, рутина, кверцетина, каротиноидов, флавоноидов. Каротина больше разве что только в моркови или тыкве.
Для приготовления полезного настоя лучше всего использовать водку.
Поллитровую банку надо полностью набить луковой шелухой желтого сорта. Залить ее водкой и настаивать 10 дней в тепле.
Потом можно хранить настой в холодильной камере, процеживать необязательно. В холодильнике жидкость держать можно до полугода.
Польза настоя:
стимулирует всхожесть семян;
улучшает вкус овощей, увеличивает в них содержание сахара;
способствует наращиванию в плодах концентрации полезных элементов;
оберегает растения от тли и паутинного клеща;
предупреждает рост болезнетворных бактерий и появление грибковых инфекций.
При проращивании семенного материала нужна такая концентрация - 1 ст. л. экстракта на стакан воды.
В растворе замачиваются семена на сутки или же держатся там до момента выхода ростков.
Для полива или опрыскиваний нужно взять 50-60 мл жидкости и развести в 10 л воды.
Приготовленный экстракт также может укрепить слабые сосуды. Его можно принимать внутрь.
Опубликовано: Храмова Оксана
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