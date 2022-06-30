Мошенники решили заработать на памяти Юрия Шатунова
В Сети они разместили информацию о сборе денег на памятник экс-солисту группы "Ласковый май".
Не успели проводить в последний путь кумира 90-х Юрия Шатунова, как активизировались мошенники, решившие заработать на памяти звезды.
В Сети они разместили информацию о сборе денег на памятник экс-солисту группы "Ласковый май". Директор певца Аркадий Кудряшов возмутился этой инициативой и обратился к фанатам Шатунова.
«Официально делаю опровержение. Мы никаких средств в данный момент не собираем! Люди просто хотят "нагреть руки" на смерти Юры», — цитирует Аркадия Кудряшова "Космополитен".
Кудряшов призвал доверять лишь информации, которая размещена на официальных ресурсах — сайте Юрия Шатунова и его страницах в двух соцсетях: ОК и ВК.
Сейчас на могиле звезды установлен православный крест. В будущем его планируется заменить на памятник. Но, как заявил Кудряшов для "АиФ", "всему свое время".
Сердце исполнителя «Белых роз» остановилось в ночь на 23 июня. Трагедию с болью восприняли миллионы поклонников звезды.
В частности, спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова высказала предложение о том, чтобы назвать именем Шатунова детдом, где он воспитывался. А поклонники Юрия обратились к лидеру России с просьбой о присвоении звезде звания «Народный артист РФ».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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