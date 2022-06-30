Хозяйственное мыло можно использовать в качестве удобрения на огороде
Оно производится на основе натуральных компонентов и приносит пользу растениям.
Хозяйственное мыло состоит из нафтеновых и смоляных кислот с содержанием органических добавок, которые улучшают его качество, и натриевых солей жирных кислот (их содержание обозначается в процентах на мыльном брусочке).
Все микроорганизмы, живущие в почве, обожают такую подкормку. Из мыла можно приготовить удобрения для разных растений.
Для подкормки клубники в период созревания можно сделать такой раствор: кусок мыла надо натереть и растворить в горячей воде, и на ведро воды добавить 40 мл нашатыря и 5 капель йода.
Мыльным раствором можно обрызгать тлю на огурцах: на 10 литров воды берется литр молока, 30 капель йода и 30 граммов мыла. Огурцы опрыскиваются этим раствором каждые 10 дней.
Также мыльный раствор помогает бороться с тлей на смородине.
На ведро воды нужно взять 200 г махорки, 1-2 стручка мелко нарезанного красного жгучего перца, настоять в течение суток, затем добавить туда мыло и опрыскать смородину в вечернее время.
Растворив в 10 литрах воды один кусок мыла, можно поливать этим удобрением клумбы с хризантемами, лилиями, ирисами и другими цветами, которые любят раскисленную щелочную почву.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска