Хозяйственное мыло можно использовать в качестве удобрения на огороде

Оно производится на основе натуральных компонентов и приносит пользу растениям.

Хозяйственное мыло состоит из нафтеновых и смоляных кислот с содержанием органических добавок, которые улучшают его качество, и натриевых солей жирных кислот (их содержание обозначается в процентах на мыльном брусочке).

Все микроорганизмы, живущие в почве, обожают такую подкормку. Из мыла можно приготовить удобрения для разных растений.

Для подкормки клубники в период созревания можно сделать такой раствор: кусок мыла надо натереть и растворить в горячей воде, и на ведро воды добавить 40 мл нашатыря и 5 капель йода.

Мыльным раствором можно обрызгать тлю на огурцах: на 10 литров воды берется литр молока, 30 капель йода и 30 граммов мыла. Огурцы опрыскиваются этим раствором каждые 10 дней.

Также мыльный раствор помогает бороться с тлей на смородине.

На ведро воды нужно взять 200 г махорки, 1-2 стручка мелко нарезанного красного жгучего перца, настоять в течение суток, затем добавить туда мыло и опрыскать смородину в вечернее время.

Растворив в 10 литрах воды один кусок мыла, можно поливать этим удобрением клумбы с хризантемами, лилиями, ирисами и другими цветами, которые любят раскисленную щелочную почву.