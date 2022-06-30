Польша завершила строительство пятиметрового забора на границе с Беларусью
Правительство Польши сообщило об окончании возведения пятиметрового забора на белорусско-польской границе.
30 июня пресс-служба правительства Польши сообщила, что сегодня завершилось строительство заборна на границе с Беларусью. Забор являет собой металлическую конструкцию пяти метров в высоту, а на его строительство было потрачено 49 тысяч тонн стали.
По данным пресс-службы администрации Варшавы, сейчас идут работы по оборудованию забора 2,500 камерами и электронными системами безопасности.
Само строительство забора на белорусско-польской границе было инициировано Варшавой в разгар миграционного кризиса, когда нелегалы проникали в Польшу со стороны Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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