Польша завершила строительство пятиметрового забора на границе с Беларусью

Правительство Польши сообщило об окончании возведения пятиметрового забора на белорусско-польской границе.

30 июня пресс-служба правительства Польши сообщила, что сегодня завершилось строительство заборна на границе с Беларусью. Забор являет собой металлическую конструкцию пяти метров в высоту, а на его строительство было потрачено 49 тысяч тонн стали.

По данным пресс-службы администрации Варшавы, сейчас идут работы по оборудованию забора 2,500 камерами и электронными системами безопасности.

Само строительство забора на белорусско-польской границе было инициировано Варшавой в разгар миграционного кризиса, когда нелегалы проникали в Польшу со стороны Беларуси.