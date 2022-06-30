Новые кадры со съёмочной площадки фильма Барби: кукольные образы Марго Роби и Райана Гослинга на роликах впечатлили фанатов

В рамках съёмочного процесса фильма "Барби" Райан Гослинг и Марго Робби прокатились на роликах и попали в объектив фотокамер.

Продолжают появляться новые кадры со съёмочной площадки фильма "Барби". На главную роль приглашена неподражаемая Марго Робби, а её бойфренда Кена - Райан Гослинг.

Недавно главные герои появились на одном из пляжей Калифорнии. В рамках съёмочного процесса Барби и Кен прокатились на роликах.

Персонажи были одеты в спортивные костюмы, популярные в 90-х годах. Колоритно дополнили образы героев пластиковая бижутерия, неоновые наколенники и принты во все цвета радуги.

Съёмочный процесс фильма возглавила номинант на премию "Оскар" и "Золотой глобус" Грета Гервиг. Премьера фильма "Барби" запланирована на июль 2023 года.