Новые кадры со съёмочной площадки фильма Барби: кукольные образы Марго Роби и Райана Гослинга на роликах впечатлили фанатов
В рамках съёмочного процесса фильма "Барби" Райан Гослинг и Марго Робби прокатились на роликах и попали в объектив фотокамер.
Продолжают появляться новые кадры со съёмочной площадки фильма "Барби". На главную роль приглашена неподражаемая Марго Робби, а её бойфренда Кена - Райан Гослинг.
Недавно главные герои появились на одном из пляжей Калифорнии. В рамках съёмочного процесса Барби и Кен прокатились на роликах.
Персонажи были одеты в спортивные костюмы, популярные в 90-х годах. Колоритно дополнили образы героев пластиковая бижутерия, неоновые наколенники и принты во все цвета радуги.
Съёмочный процесс фильма возглавила номинант на премию "Оскар" и "Золотой глобус" Грета Гервиг. Премьера фильма "Барби" запланирована на июль 2023 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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