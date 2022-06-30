Президент Путин сделал важное заявление о соблюдении Международного права
Владимир Путин записал видеообращение к участникам юбилейного Петербургского Международного юридического форума.
Президент заявил, что в создавшейся сегодня в мире непростой обстановке немало вопросов напрямую связанных с международным правом.
«Важно, что в рамках нынешнего форума вы (участники форума) продолжаете этот разговор, рассматриваете такую значимую тему, как право в многополярном мире», - отметил президент.
Владимир Путин отметил, что мы являемся свидетелями активного формирования многополярной системы миропорядка.
«Позиция России, многих других стран, заключается в том, что такое демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на подходах взаимного уважения и доверия», - подчеркнул президент.
Он также отметил, что руководствоваться в этом новом мироустройстве необходимо принципами международного права и Устава ООН.
«Сегодня звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения. Раздаются и более радикальные оценки», - предупредил президент РФ – «Об отмене самого понятия Международного права».
Владимир Путин подчеркнул, что он в корне не согласен с подобными выводами.
«Не нужно путать причину и следствие. Кризисы рождаются не из-за пороков присущих праву. Дело в другом. В попытках подменить право диктатом, а международные нормы национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», - отметил Путин.
Эти манипуляции присущи государствам, которые стремятся сохранить однополярную модель мира и свое доминирование в нем.
«Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств», - заметил Путин и подчеркнул, что и во внутренней политике страны Запада попирают так горячо ранее провозглашаемые демократические ценности, свободу слова, неприкосновенность собственности и другие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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