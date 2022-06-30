Главой Литвы были анонсированы правила Еврокомиссии по транзиту в Калининград
Согласно заявлению президента Литвы Гитараса Науседы, которое он сделал для DPA, через несколько дней Еврокомиссия опубликует принципы по обращению с товарами, попавшими под санкции ЕС на транзит в Калининград.
Также Науседа заявил, что Литва выступает против "зелёных коридоров", по которым планируется транзит специальных грузов.
Тем не менее, страна тесно сотрудничает с Еврокомиссией, которая планирует опубликовать правила по обращению с транзитными товарами в Калининград.
Как сообщают источники телеканала ARD, компромисс по этому вопросу планируется достигнуть до 10 июля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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