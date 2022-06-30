Главой Литвы были анонсированы правила Еврокомиссии по транзиту в Калининград

Согласно заявлению президента Литвы Гитараса Науседы, которое он сделал для DPA, через несколько дней Еврокомиссия опубликует принципы по обращению с товарами, попавшими под санкции ЕС на транзит в Калининград.

Также Науседа заявил, что Литва выступает против "зелёных коридоров", по которым планируется транзит специальных грузов.

Тем не менее, страна тесно сотрудничает с Еврокомиссией, которая планирует опубликовать правила по обращению с транзитными товарами в Калининград.

Как сообщают источники телеканала ARD, компромисс по этому вопросу планируется достигнуть до 10 июля.