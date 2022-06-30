Медведев: Россия может ответить ядерным ударом на уголовные трибуналы против нас
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Запада судить Россию.
Занимающий должность заместителя главы Совбеза Российской Федерации бывший президент страны Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Запада устроить трибуналы против России.
По словам экс-главы российского государства, такое развитие событий едва ли представляется возможным.
Медведев заявил, что никто не решится устраивать уголовные трибуналы в отношении страны, обладающей ядерным оружием.
"Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?", -сказал Медведев.
Опубликовано: Николай Скира
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