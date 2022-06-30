Лукашенко: Минск и Москва наладят транзит в Калининград без войны с Литвой
Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Беларусь смогут возобновить транзит в Калининград без объявления войны Литве.
30 июня состоялась встреча Александра Лукашенко с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск для переговоров с белорусским лидером. Среди ключевых тем беседы было обсуждение транзита товаров в Калининградскую область после того, как правительство Литвы запретило провоз российских грузов через свою территорию.
По словам Лукашенко, литовские политики и СМИ симптоматично часто говорят о Сувалкском торговом коридоре, намекая на то, что Россия и Беларусь могут захватить эту территорию Литвы.
Вместе с тем Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Москва могут восстановить транзит в Калининград без войны с Литвой и лишнего геополитического напряжения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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