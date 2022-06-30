Наталья Фриске собирает средства: её двоюродная сестра страдает от рака, как Жанна

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья начала сбор средств в помощь своей двоюродной сестре, которую поразил рак груди. Татьяна Гончаренко, так зовут женщину, заболела ещё 11 лет назад. Сейчас случился рецидив.

Сестра покойной экс-солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске Наталья объявила в социальных сетях о сборе средств на лечение двоюродной сестры Татьяны от онкологического заболевания.

Рак у женщины был обнаружен 11 лет назад. Лечение дало результаты, и болезнь отступила. К сожалению, сейчас у женщины начался рецидив страшного недуга.

Сегодня за жизнь Татьяны борются турецкие врачи. Наталья Фриске сильно переживает за свою родственницу, опасаясь, что её может постичь страшная участь Жанны.

Друзья мои, моя сестра Татьяна сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть. Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Мы собираем совместными силами, сбор ведет фонд.

Младшая Фриске живёт в страхе при мысли, что потеряет еще одного близкого человека.

Жанна Фриске заболела раком головного мозга после рождения единственного сына Платона. Недуг одолел молодую женщину. 40-летняя певица скончалась 15 июня 2015 года.

Сына покойной знаменитости воспитывает его отец, известный ведущий Дмитрий Шепелев. Платону уже 9 лет.

Отношения с родственниками ушедшей из жизни Жанны Фриске у отца мальчика были очень натянутыми. Сообщалось, что ради внука дед пошёл на мировую с зятем.