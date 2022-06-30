Ирина Яровая предупредила об использовании биолабораторий Украины странами НАТО для бактериологических атак.

30 июня заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая во время своего выступления на пленарном собрании Госдумы рассказала о продолжении расследования касательно биолабораторий на территории Украины.

Яровая рассказала о том, что в ходе расследования была установлена возможность использования Североатлантическим альянсом украинских биолабораторий для внезапных бактериологических атак.

Помимо этого Ирина Яровая заверила всех присутствующих на собрании в том, что уже осенью парламентская комиссия по расследованию биологических лабораторий США на территории Украины предоставит подробный отчёт со всеми имеющимися доказательствами.