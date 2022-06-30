Яровая: американские биолаборатории в Украине становятся военными объектами НАТО
Ирина Яровая предупредила об использовании биолабораторий Украины странами НАТО для бактериологических атак.
30 июня заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая во время своего выступления на пленарном собрании Госдумы рассказала о продолжении расследования касательно биолабораторий на территории Украины.
Яровая рассказала о том, что в ходе расследования была установлена возможность использования Североатлантическим альянсом украинских биолабораторий для внезапных бактериологических атак.
Помимо этого Ирина Яровая заверила всех присутствующих на собрании в том, что уже осенью парламентская комиссия по расследованию биологических лабораторий США на территории Украины предоставит подробный отчёт со всеми имеющимися доказательствами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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