Американский рэпер Ар Келли за педофилию приговорен к 30 годам тюрьмы

В сентябре 2021 года музыкант был признан виновным в сексуальных преступлениях, теперь к ним добавились новые.

Американский рэп- и R&B-исполнитель Ар Келли (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли), исполнитель хита I Believe I Can Fly, приговорен к 30 годам тюрьмы за сексуализированное насилие, а также торговлю несовершеннолетними с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

В сентябре 2021 года музыкант бы признан виновным в сексуальных преступлениях, но потом к ним добавились новые. Обвинение установило, что 55-летний рэпер использовал популярность для эксплуатации несовершеннолетних, манипулирования ими и принуждения их к выполнению его требований, в том числе - сексуального характера.

Как было доказано, Ар Келли держал жертв в плену, заставлял просить разрешения для того, чтобы поесть, сходить в туалет. Одна из девушек рассказала: певец два дня держал ее без воды и еды, а потом изнасиловал. Обвинения в создании музыкантом "секс-секты" звучали и ранее, однако теперь их удалось доказать.

Ар Келли признали виновным и в нарушении федерального закона США, который запрещает транспортировать людей через границы американских штатов для "любых действий сексуального характера", сообщает "Сплетник.ру".

Было установлено: Ар Келли принимал участие в преступной деятельности 25 лет. В ходе слушания также стало известно, что музыкант подделал документы 15-летней девушки, исполнительницы Алии, чтобы легально зарегистрировать с ней брак.

Пара поженилась в 1994 году, но позже суд признал этот брак незаконным из-за возраста девушки. В 2001-м Алия погибла в авиакатастрофе.

Обвинение требовало для рэпера более чем 25 лет тюрьмы, адвокаты добивались смягчения — не более 10 лет.

Сам Ар Келли вину не признал. Рэпера еще с 1997 года обвиняли в сексуализированном насилии. Музыканта арестовывали трижды: в 2002, 2003 и 2019-м годах, но всякий раз освобождали.

Ар Келли — обладатель 3 премий "Грэмми". Известность он получил в 1995-м году, после выхода песни I Believe I Can Fly. Всего в его дискографии 14 альбомов, их продажи после начала судебного процесса выросли в пять раз.