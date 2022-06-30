The Sun: бывший глава Формулы-1 готов принять пулю за Путина
Берни Экклстоун заявил о своей готовности принять пулю за Владимира Путина.
Английский бизнесмен Берни Экклстоун в своём интервью британскому таблоиду рассказал о своём отношению к президенту РФ Владимиру Путину, после чего интервьюер потерял дар речи.
Бывший владелец Формулы-1 Экклстоун рассказал журналисту о том, что знаком лично с Путиным и считает его крайне разумным человеком, который не стал бы преднамеренно убивать мирное население.
Также Берни Экклстоун заявил о своей готовности получить пулю за Владимира Путина, ведь он, по мнению предпринимателя, первокласный человек, который ставит интересы России выше своих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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