The Sun: бывший глава Формулы-1 готов принять пулю за Путина

Берни Экклстоун заявил о своей готовности принять пулю за Владимира Путина.

Английский бизнесмен Берни Экклстоун в своём интервью британскому таблоиду рассказал о своём отношению к президенту РФ Владимиру Путину, после чего интервьюер потерял дар речи.

Бывший владелец Формулы-1 Экклстоун рассказал журналисту о том, что знаком лично с Путиным и считает его крайне разумным человеком, который не стал бы преднамеренно убивать мирное население.

Также Берни Экклстоун заявил о своей готовности получить пулю за Владимира Путина, ведь он, по мнению предпринимателя, первокласный человек, который ставит интересы России выше своих.