Пётр Порошенко с женой замечены в дорогом ресторане Лондона

Бывший украинский президент Пётр Порошенко вместе с супругой был замечен журналистами в дорогом лондонском ресторане.

Днём 30 июня телеканал TCH опубликовал репортаж, в котором Пётр Порошенко попался в объективы журналистов за завтраком в дорогом ресторане Лондона.

На месте происшествия также присутствовала жена Порошенко, которая выразила недовольство тем фактом, что их снимают, после чего даже попыталась отобрать у журналистки мобильный телефон.

Сам Пётр Порошенко был вынужден выйти из-за стола и объяснить репортёру, что он прибыл в столицу Великобритании, чтобы лично забрать машины, после чего вернётся на Украину.