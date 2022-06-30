Пётр Порошенко с женой замечены в дорогом ресторане Лондона
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вместе с супругой был замечен журналистами в дорогом лондонском ресторане.
Днём 30 июня телеканал TCH опубликовал репортаж, в котором Пётр Порошенко попался в объективы журналистов за завтраком в дорогом ресторане Лондона.
На месте происшествия также присутствовала жена Порошенко, которая выразила недовольство тем фактом, что их снимают, после чего даже попыталась отобрать у журналистки мобильный телефон.
Сам Пётр Порошенко был вынужден выйти из-за стола и объяснить репортёру, что он прибыл в столицу Великобритании, чтобы лично забрать машины, после чего вернётся на Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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