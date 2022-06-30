Огородники делятся опытом, что можно посадить на чесночных грядках после уборки урожая

Опустевшая почва может быстро зарасти сорняками. Поэтому лучше засеять ее другими культурами.

Между грядками с чесноком еще в период его роста можно высадить цветы, например, астры. Они будут защищать чеснок от жары, а после его уборки останутся на грядках.

За две недели до уборки чеснока можно высадить рядом петрушку, предварительно замочив ее семена. Петрушка очень быстро растет и дает хороший урожай.

Можно высадить на этом месте гибридные огурцы или корнеплоды - редис, дайкон, редьку, которые очень хорошо приживаются после чеснока и дают хороший урожай к осени.

Примечательно, что на бывших чесночных грядках очень хорошо приживается и плодоносит клубника. Она получается очень сладкой и сочной.

Единственное, после клубники на следующий год на этом месте уже нельзя сеять чеснок, так как он не будет расти.

Если грунт после чеснока сильно истощен, нужно высеять на нем сидераты. Они наполнят землю полезными веществами и защитят ее от сорняков.

Хорошо для этой цели подойдет клевер.