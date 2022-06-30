Польша достроила забор на границе с Беларусью, но закрыла ее меньше чем на половину

Забор высотой пять метров и протяженностью 186 километров вырос на границе Польши и Беларуси ударными темпами.

На брифинге в четверг по случаю завершения строительства премьер-министр РП Моравецкий заявил, что выполнил свои обещания.

«Заграждение построено в начале лета, как я обещал», - сказал он: «Заграждение закончено точно так, как мы обещали».

Моравецкий назвал при этом появление забора своевременным перед опасностью новой волны нелегальной миграции из стран подверженных голоду, о чем он якобы узнал в кулуарах прошедшего недавно саммита ЕС.

Тем временем белорусские экозащитники предъявили Польше иск в 19 млн долларов за ущерб причиненный уникальному природному комплексу – Беловежской Пуще. Польша проигнорировала все нормы международного природозащитного законодательства, преследуя свои узкие интересы.

С 1979 года Беловежская Пуща включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но полякам на это наплевать.

Отметим, что поляки закрыли меньше половины белорусско-польской границы, которая имеет общую протяженность 398,624 км.