Лукашенко: Беларусь не настолько глупа, чтобы войти в состав России

На встрече с Сергеем Лавровым Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы Беларусь вошла в состав России.

Днём четверга состоялись очные переговоры министра иностранных дел России Сергеем Лавровым и Александром Лукашенко, который принимал с визитом российского дипломата в Минске. В ходе разговора речь зашла о строительстве Союзного государства России и Беларуси.

Лукашенко признался, что не желает, чтобы Беларусь вошла в состав России или Минск поглотил Москву, поскольку российско-белорусские взаимоотношения наиболее эффективны при работе на принципе унитарности и суверенности обоих государств.

"Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав - не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - поделился мнением Александр Лукашенко.