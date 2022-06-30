Лукашенко: Беларусь не настолько глупа, чтобы войти в состав России
На встрече с Сергеем Лавровым Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы Беларусь вошла в состав России.
Днём четверга состоялись очные переговоры министра иностранных дел России Сергеем Лавровым и Александром Лукашенко, который принимал с визитом российского дипломата в Минске. В ходе разговора речь зашла о строительстве Союзного государства России и Беларуси.
Лукашенко признался, что не желает, чтобы Беларусь вошла в состав России или Минск поглотил Москву, поскольку российско-белорусские взаимоотношения наиболее эффективны при работе на принципе унитарности и суверенности обоих государств.
"Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав - не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - поделился мнением Александр Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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