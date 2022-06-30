Я бы принял пулю за Владимира Путина, он первоклассный человек, заявил экс- глава F 1
На утреннем британском шоу «Good Morning Britain» прозвучало откровение бывшего руководителя организации гонок F1, предпринимателя Берни Экклстоуна.
Путин и Экклстоун хорошо знакомы, и у британского бизнесмена давно сложилось свое мнение о российском лидере.
«Я бы принял пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек», - заявил Экклстоун в эфире утреннего шоу, чем заметно озадачил ведущих.
Он также пояснил, то как видит позицию Путина в конфликте с Украиной.
«Путин делает во имя своей страны то, что считает лучшим для нее», — сказал бизнесмен.
В то же время президента Украины Владимира Зеленского он раскритиковал и назвал его «клоуном и комедиантом».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска