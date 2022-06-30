Я бы принял пулю за Владимира Путина, он первоклассный человек, заявил экс- глава F 1

На утреннем британском шоу «Good Morning Britain» прозвучало откровение бывшего руководителя организации гонок F1, предпринимателя Берни Экклстоуна.

Путин и Экклстоун хорошо знакомы, и у британского бизнесмена давно сложилось свое мнение о российском лидере.

«Я бы принял пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек», - заявил Экклстоун в эфире утреннего шоу, чем заметно озадачил ведущих.

Он также пояснил, то как видит позицию Путина в конфликте с Украиной.

«Путин делает во имя своей страны то, что считает лучшим для нее», — сказал бизнесмен.

В то же время президента Украины Владимира Зеленского он раскритиковал и назвал его «клоуном и комедиантом».