После дегустации «русского салата» лидерами НАТО блюдо исчезло из меню столовой альянса.

30 июня представители ряда европейских СМИ сообщили о том, что из меню заведения для питания сотрудников НАТО исчез уже ставший знаменитым «русский салат», из-за упоминания России в названии.

Однако, в перечне блюд появился «традиционный салат», который имеет в своём составе те же ингредиенты, которые используются в приготовлении «русского салата», и никак не изменился в цене.

Правящая элита Запада продолжает проводить политику отмены российской культуры, но не может отказать себе в удовольствии съесть столь популярный в России праздничный салат оливье.