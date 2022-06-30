Europa Press: в столовой НАТО из меню убрали «русский салат»
После дегустации «русского салата» лидерами НАТО блюдо исчезло из меню столовой альянса.
30 июня представители ряда европейских СМИ сообщили о том, что из меню заведения для питания сотрудников НАТО исчез уже ставший знаменитым «русский салат», из-за упоминания России в названии.
Однако, в перечне блюд появился «традиционный салат», который имеет в своём составе те же ингредиенты, которые используются в приготовлении «русского салата», и никак не изменился в цене.
Правящая элита Запада продолжает проводить политику отмены российской культуры, но не может отказать себе в удовольствии съесть столь популярный в России праздничный салат оливье.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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