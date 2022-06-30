Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Беларусь и Россию готовиться к ядерному удару

Белорусский президент сегодня, 30 июня, провел встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Они обсудили двусторонние отношения государств, а также геополитическую ситуацию, сложившуюся в регионе.

Президент Лукашенко возмутился тем, что страны НАТО проводят учения с применением переносящих ядерные ракеты самолетов.

Так как это все происходит в непосредственной близости от границ Союзного государства, Лукашенко призвал всех быть готовыми.

По его словам, необходимо надеяться, что ничего ужасного не произойдет, но "порох нужно держать сухим".