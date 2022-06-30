Лукашенко призвал Беларусь и Россию готовиться к ядерному удару
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Беларусь и Россию готовиться к ядерному удару
Белорусский президент сегодня, 30 июня, провел встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Они обсудили двусторонние отношения государств, а также геополитическую ситуацию, сложившуюся в регионе.
Президент Лукашенко возмутился тем, что страны НАТО проводят учения с применением переносящих ядерные ракеты самолетов.
Так как это все происходит в непосредственной близости от границ Союзного государства, Лукашенко призвал всех быть готовыми.
По его словам, необходимо надеяться, что ничего ужасного не произойдет, но "порох нужно держать сухим".
Опубликовано: Николай Скира
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