Перцы и помидоры дадут богатый урожай после подкормки пшеном
Это необычное, но очень эффективное натуральное удобрение с уникальным природным составом.
В этой крупе содержатся азотистые соединения и микроэлементы (калий, магний, цинк, фосфор, кальций), жизненно важные для нормального развития и роста овощных культур.
Также пшено - богатый источник витаминов группы В. Они нужны растениям для укрепления иммунитета, формирования завязей, развития корневой системы, борьбы с грибком, наращивания зеленой массы и набора веса плодов.
Подкормка из пшена хороша тем, что риск ожога корневой системы и передоза для растений исключен.
Готовится такая подкормка следующим образом: килограмм пшенной крупы нужно залить пятью литрами теплой воды и настаивать этот раствор 5 дней в теплом и темном месте.
Далее этот концентрат разбавляют 5 литрами теплой воды и поливают им растения - по одному литру под каждый кустик.
Подкармливать таким образом перцы и помидоры нужно через пару дней после высадки в грунт, второй раз - на стадии цветения и третий - через две недели, в момент завязывания плодов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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