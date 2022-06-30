Культовый режиссер Вуди Аллен объявил о завершении карьеры

86-летний мэтр признался, что он больше не получает удовольствия от киноиндустрии, но планирует в перспективе снять «еще один или два» кинофильма.

Знаменитый американский режиссер, 86-летний Вуди Аллен объявил о приостановке творческой деятельности. По словам мэтра, он больше не получает удовольствия от кинопроизводства. Тем не менее, в планах - снять «еще один или два» кинофильма, сообщает "Вокруг ТВ".

В частности, съемки одного из них состоятся в Париже в конце нынешнего лета либо начале осени.

Издание напомнило, что последней кинолентой Аллена был "Фестиваль Рифкина", собравший всего 2,3 миллиона долларов. Он вышел в начале этого года в США ограниченным тиражом, но большого влияния на рынок не оказал.

В последнее время режиссер заметил: его карьерные возможности сужены на фоне возросшего внимания к его прошлым обвинениям в секс-насилии. По словам режисера, еще до пандемии на него стала давить современная модель кинопроката.

Вуди не нравится то, что ленты показывают в кинотеатрах всего несколько недель, а потом отправляют на стриминговые сервисы.

Несмотря на уже преклонный возраст, режиссер-постановщик на протяжении десятилетий стабильно выпускал по кинофильму в год, и, скорее всего, привык работать в данном темпе.

Из киноиндустрии Вуди Аллен намеревался уйти еще в 2018-м, и тогда это решение связывали с очередной волной секс-скандала, который тянется несколько лет. Его подозревали в совращении падчерицы Дилан Фэрроу.

Девушка неоднократно обвиняла режиссера в сексуальных домогательствах, но его вина не была доказана: судебные тяжбы завершились в пользу режиссера.