Культовый режиссер Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний мэтр признался, что он больше не получает удовольствия от киноиндустрии, но планирует в перспективе снять «еще один или два» кинофильма.
Знаменитый американский режиссер, 86-летний Вуди Аллен объявил о приостановке творческой деятельности. По словам мэтра, он больше не получает удовольствия от кинопроизводства. Тем не менее, в планах - снять «еще один или два» кинофильма, сообщает "Вокруг ТВ".
В частности, съемки одного из них состоятся в Париже в конце нынешнего лета либо начале осени.
Издание напомнило, что последней кинолентой Аллена был "Фестиваль Рифкина", собравший всего 2,3 миллиона долларов. Он вышел в начале этого года в США ограниченным тиражом, но большого влияния на рынок не оказал.
В последнее время режиссер заметил: его карьерные возможности сужены на фоне возросшего внимания к его прошлым обвинениям в секс-насилии. По словам режисера, еще до пандемии на него стала давить современная модель кинопроката.
Вуди не нравится то, что ленты показывают в кинотеатрах всего несколько недель, а потом отправляют на стриминговые сервисы.
Несмотря на уже преклонный возраст, режиссер-постановщик на протяжении десятилетий стабильно выпускал по кинофильму в год, и, скорее всего, привык работать в данном темпе.
Из киноиндустрии Вуди Аллен намеревался уйти еще в 2018-м, и тогда это решение связывали с очередной волной секс-скандала, который тянется несколько лет. Его подозревали в совращении падчерицы Дилан Фэрроу.
Девушка неоднократно обвиняла режиссера в сексуальных домогательствах, но его вина не была доказана: судебные тяжбы завершились в пользу режиссера.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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