Столтенберг: Финляндия и Швеция вступят в НАТО 5 июня
Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже 5 июля.
30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция официально присоединятся к НАТО 5 июля после подписания соответствующего протокола.
Накануне состоялся саммит Североатлантического альянса в Мадриде, по итогам которого в официальном коммюнике организации сообщается, что участники западного военного блока приглашают Швецию и Финляндию вступить в НАТО.
Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете "Аргументы и Факты", где сообщил, что присоединение скандинавских государств к НАТО является исключительно дестабилизирующим фактором.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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