Столтенберг: Финляндия и Швеция вступят в НАТО 5 июня

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже 5 июля.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция официально присоединятся к НАТО 5 июля после подписания соответствующего протокола.

Накануне состоялся саммит Североатлантического альянса в Мадриде, по итогам которого в официальном коммюнике организации сообщается, что участники западного военного блока приглашают Швецию и Финляндию вступить в НАТО.

Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете "Аргументы и Факты", где сообщил, что присоединение скандинавских государств к НАТО является исключительно дестабилизирующим фактором.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 