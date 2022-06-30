Столтенберг: Финляндия и Швеция вступят в НАТО 5 июня

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже 5 июля.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция официально присоединятся к НАТО 5 июля после подписания соответствующего протокола.

Накануне состоялся саммит Североатлантического альянса в Мадриде, по итогам которого в официальном коммюнике организации сообщается, что участники западного военного блока приглашают Швецию и Финляндию вступить в НАТО.

Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете "Аргументы и Факты", где сообщил, что присоединение скандинавских государств к НАТО является исключительно дестабилизирующим фактором.