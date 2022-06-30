Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию

Согласно заявлению The Indian Express, Россия в последние месяцы стала главным поставщиком фосфора в Индии.

С апреля текущего года Индия импортировала в общей сложности 350 000 тонн диамонийфосфата, сообщили в источниках изданию.

Как уточняется, главными покупателями из Индии стали четыре компании.

Также по словам издания, импорт пришёлся как раз на то время, когда в стране прошли посевы перед началом сезона дождей.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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