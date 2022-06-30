Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию
Согласно заявлению The Indian Express, Россия в последние месяцы стала главным поставщиком фосфора в Индии.
С апреля текущего года Индия импортировала в общей сложности 350 000 тонн диамонийфосфата, сообщили в источниках изданию.
Как уточняется, главными покупателями из Индии стали четыре компании.
Также по словам издания, импорт пришёлся как раз на то время, когда в стране прошли посевы перед началом сезона дождей.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска