ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте
Новую купюру усиленной защищенности, номиналом в сто российских рублей выпустил Центробанк России.
Новая сторублеква анонсирована 30 июня, но по заявлению ЦБ РФ, появится в обращении не сразу.
«Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно», — отметили в ЦБ.
Там также заверили, что банкнота получила дополнительные степени защиты, на подобие выпущенной ранее в оборот 200-рублевке.
На лице 100 рублевой купюры нового образца поместили фрагмент крмлевской Спасской башни, а на обороте центральный монумент Советскому Солдату-освободителю на Ржевский мемориале.
Сторублевки с квадригой на портике Большого театра также будут в ходу, сообщили в ЦБ.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Indian Express: Россия стала главным импортером фосфора в Индию
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска