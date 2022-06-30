ЦБ России выпустил новую купюру в 100 рублей с солдатом-освободителем на обороте

Новую купюру усиленной защищенности, номиналом в сто российских рублей выпустил Центробанк России.

Новая сторублеква анонсирована 30 июня, но по заявлению ЦБ РФ, появится в обращении не сразу.

«Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно», — отметили в ЦБ.

Там также заверили, что банкнота получила дополнительные степени защиты, на подобие выпущенной ранее в оборот 200-рублевке.

На лице 100 рублевой купюры нового образца поместили фрагмент крмлевской Спасской башни, а на обороте центральный монумент Советскому Солдату-освободителю на  Ржевский мемориале.

Сторублевки с квадригой на портике Большого театра также будут в ходу, сообщили в ЦБ.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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