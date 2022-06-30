Моравецкий: Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о завершении строительства забора на границе с Беларусью.

30 июня 2022 года во время пресс-брифинга глава польского правительства Матеуш Моравецкий официально заявил о завершении строительных работ по возведению забора на границе с Беларусью.

"Заграждение построено в начале лета, как я обещал",- с гордостью сообщил Моравецкий во время своего выступления о выполненном обещании построить пятиметровую ограду на границе.

По словам Матеуша Моравецкого сооружение ограждение было вынужденной мерой из-за возможного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые будут бежать от гуманитарного кризиса в своих странах.