На прощание с Пьером Нарциссом пришла его тайная любовница

Ведущая Ксения Грин призналась, что они познакомились на съемках клипа "Ласкового мая" в 2020 году и даже планировали пожениться.

Уход из жизни Пьера Нарцисса успел удивить рядом скандалов и сплетен. Прощание с артистом, которое сегодня проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1 управделами президента России, до этого переносилось два раза.

Среди прочих медийных личностей на церемонии была замечена ведущая Ксения Грин. Как сообщает "Экспресс Газета", в какой-то момент она стала рядом с дочерью Пьера Каролины-Кристель. И это не случайно.

Практически сразу выяснилось: Грин и Нарцисс были не чужими друг другу. По словам Ксении, они были связаны любовными отношениями. И певец даже хотел жениться на Грин, однако не успел.

Ведущая рассказала, что они познакомились во время съемок клипа «Ласкового мая» два года назад. "Мы были близки, а незадолго до смерти я переехала к нему жить", - цитирует Ксению издание.

Женщина также отметила, что их отношениям мешала ревность музыканта: Пьер ревновал любимую к поклонникам.

"Мы поругались, расстались на несколько дней, а за пару дней до его смерти опять помирились", - рассказала избранница певца. И добавила, что она планировала развестись и выйти за Нарцисса замуж.

По словам Ксении, она не знакома с бывшей женой и дочкой возлюбленного. Валерия Калачева пока еще никак не комментировала слова ведущей.

Пьер Нарцисс внезапно умер 21 июня в Москве в возрасте 50 лет. Причиной смерти звезды называют редкое осложнение подагры.