МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Украинский МИД официально сообщил о полном разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за её признания независимости ДНР и ЛНР.

30 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что с сегодняшнего для Киев официально разрывает все дипломатические взаимоотношения с правительством Сирии.

Вечером 29 июня Владимир Зеленский заявил, что поводом для прекращения отношений между Украиной и Сирией является тот факт, что Дамаск признал независимость республик Донбасса.

При этом в украинском МИДе подчеркнули, что Сирия и Украина сохранят работу своих консульств для возможности иметь дипломатический канал связи.