МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией
Украинский МИД официально сообщил о полном разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за её признания независимости ДНР и ЛНР.
30 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что с сегодняшнего для Киев официально разрывает все дипломатические взаимоотношения с правительством Сирии.
Вечером 29 июня Владимир Зеленский заявил, что поводом для прекращения отношений между Украиной и Сирией является тот факт, что Дамаск признал независимость республик Донбасса.
При этом в украинском МИДе подчеркнули, что Сирия и Украина сохранят работу своих консульств для возможности иметь дипломатический канал связи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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