Украина разорвала отношения с Сирией, за исключением консульских связей
В дипведомстве Украины заявили о разрыве отношений с Сирийской Арабской Республикой, сообщает ТАСС.
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с СРА без разрыва консульских связей.
В качестве причины в дипведомстве назвали признание Сирией независимых Донецкой и Луганской Народных республик.
Украинский лидер Владимир Зеленский до объявления МИДа заявил сегодня, что «никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим».
Ранее, 30 июня, Сирийская Арабская Республика заявила о признании ДНР и ЛНР..
Опубликовано: Тарас Медведев
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