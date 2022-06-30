Украина разорвала отношения с Сирией, за исключением консульских связей

В дипведомстве Украины заявили о разрыве отношений с Сирийской Арабской Республикой, сообщает ТАСС.

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с СРА без разрыва консульских связей.

В качестве причины в дипведомстве назвали признание Сирией независимых Донецкой и Луганской Народных республик.

Украинский лидер Владимир Зеленский до объявления МИДа заявил сегодня, что «никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим».

Ранее, 30 июня, Сирийская Арабская Республика заявила о признании ДНР и ЛНР..

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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