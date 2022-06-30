Анна Нетребко выставила на продажу в Вене свой шикарный пентхаус стоимостью почти в 4 миллиона евро

Причиной продажи стало желание обзавестись другой приглянувшейся квартирой в столице Австрии.

Оперная дива Анна Нетребко за время работы в Европе успела обзавестись солидной недвижимостью. В частности, в Вене у нее есть 2-этажная квартира площадью в 225 кв.м. Артистка выставила ее на продажу, запросив за апартаменты 3,9 миллиона евро.

Причиной продажи стало желание обзавестись другой приглянувшейся квартирой в этом же городе.

Интересы звезды в сделке с недвижимостью представляет риэлторкое агенстство Marshall.

В описании продаваемого жилья оперной певицы говорится, что оно находится в красивом "историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте в центре города". Квартира состоит из двух, которые были соединены, потому имеет два входа и расположена на 2-х этажах.

В ней есть несколько больших и малых гостиных, спальни, гардеробные, галерея. Помимо ванных комнат, имеется еще и паровая баня. Особой изюминкой апартаментов называется просторная терраса - с видом на собор Святого Стефана.

Ранее 50-летняя Нетребко нелестно высказалась о РФ, и после столкнулась с жесткой критикой со стороны соотечественников, напоминает СтарХит. Ей пришлось признаться, что этот шаг был сделан для того, чтобы не лишиться работы в Европе.