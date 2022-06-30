Байден: США утвердили пакет военной помощи Киеву на $800 млн, включая ПВО
Джо Байден утверждает, что США согласовали новый пакет военной помощи для Украины.
30 июня Джо Байден сообщил, что правительство Соединённых Штатов утвердило список новой военной помощи Вашингтона в адрес Киева на сумму в восемьсот миллионов долларов.
По данным Байдена, в новый пакет помощи Украине войдут поставки систем противовоздушной обороны, которые будут поставлены ВСУ в ближайшее время.
Примечательно, что Владимир Зеленский просил страны НАТО о поставках систем ПВО на Украину с самого начала российской спецоперации, однако Запад отказывал в этом украинскому президенту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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