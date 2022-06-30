Байден назвал Россию причиной роста цены на бензин и еду в США
Джо Байден утверждает, что Россия является причиной повышения стоимости автомобильного топлива и продуктов питания в США.
Вечером четверга Джо Байден провёл новый брифинг для представителей западной прессы, где американскому президенту вновь задали вопрос о причинах быстрого роста стоимости энергоносителей, бензина и еды в Соединённых Штатах.
Отвечая на вопрос репортёра Байден сказал, что причиной повышения стоимости на данные товары в Америке является Россия. При этом Джо Байден повторил слово "Россия" 4 раза.
Напомним, что после решения Байдена ввести эмбарго на российскую нефть инфляция в США достигла рекордного уровня за последние сорок лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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