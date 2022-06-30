Байден назвал Россию причиной роста цены на бензин и еду в США

Джо Байден утверждает, что Россия является причиной повышения стоимости автомобильного топлива и продуктов питания в США.

Вечером четверга Джо Байден провёл новый брифинг для представителей западной прессы, где американскому президенту вновь задали вопрос о причинах быстрого роста стоимости энергоносителей, бензина и еды в Соединённых Штатах.

Отвечая на вопрос репортёра Байден сказал, что причиной повышения стоимости на данные товары в Америке является Россия. При этом Джо Байден повторил слово "Россия" 4 раза.

Напомним, что после решения Байдена ввести эмбарго на российскую нефть инфляция в США достигла рекордного уровня за последние сорок лет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 