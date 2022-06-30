Джо Байден: США будут наблюдать, как Украина проиграет России

В ходе общения с представителями американских СМИ Джо Байден объяснил, почему США и НАТО поддерживают Украину.

Вечером 30 июня Джозеф Байден пообщался с сотрудниками СМИ Соединённых Штатов, проведя перед ними брифинг о поддержке Украины со стороны Вашингтона. Во время своего выступления Байден допустил весьма красноречивую оговорку.

"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят", - поспешил поправить себя Джо Байден.

Также американский президент утверждает, что повышение стоимости бензина и еды на Западе и в США в частности является адекватной платой за санкции против России.