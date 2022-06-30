В Германии квартиросъемщики оставили арендаторам на память трех питонов и змеиные яйца

Жильцы одного из арендных домов съехали на новое местожительства и оставили в террариуме трех питонов.

Поскольку у домовладельца не было опыта работы со змеями и он не знал, что с ними делать, он связался с городскими экстренными службами, сообщила в четверг пресс-секретарь мэрии Хомбурга.

Сотрудники городской службы безопасности и ветеринарного бюро посетили квартиру со знатоками змей и обнаружили питонов «в неплохом состоянии». У них еще была вода.

По словам экспертов, змеиные яйца, которые также находились в террариуме, спасти не удалось.

Змей удалось с помощью профессионалов эвакуировать из террариума, и они были доставлены к эксперту по рептилиям в Бексбахе, который позаботиться об их дальнейшем существовании.