В Германии квартиросъемщики оставили арендаторам на память трех питонов и змеиные яйца
Жильцы одного из арендных домов съехали на новое местожительства и оставили в террариуме трех питонов.
Поскольку у домовладельца не было опыта работы со змеями и он не знал, что с ними делать, он связался с городскими экстренными службами, сообщила в четверг пресс-секретарь мэрии Хомбурга.
Сотрудники городской службы безопасности и ветеринарного бюро посетили квартиру со знатоками змей и обнаружили питонов «в неплохом состоянии». У них еще была вода.
По словам экспертов, змеиные яйца, которые также находились в террариуме, спасти не удалось.
Змей удалось с помощью профессионалов эвакуировать из террариума, и они были доставлены к эксперту по рептилиям в Бексбахе, который позаботиться об их дальнейшем существовании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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