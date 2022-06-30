Байден: США уговорили 50 стран поставить Украине 600 танков

Президент США Джо Байден утверждает, что Вашингтон сумел уговорить более пятидесяти государств поставлять Украине оружие.

30 июня Джо Байден сообщил, что по личной инициативе правительства Соединённых Штатов более пятидесяти государств мира согласились на массовую поставку вооружений и боеприпасов в Украину.

По словам Байдена, теперь Украина может рассчитывать на 140 тысяч противотанковых систем, 500 систем артиллерии, новейшие реактивные системы залпового огня и 600 тысяч снарядов к ним.

Также Джо Байден утверждает, что пятьдесят государств в совокупности поставят Киеву более шестиста танков советского производства и образца НАТО одновременно.