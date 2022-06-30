Байден выделил Киеву 800 $млн и целый танковый корпус

Новый пакет военной помощи Киеву ожидает одобрения Конгрессом США в ближайшие дни, всего планируется направить 800 млн долларов.

Вся сумма, по заверению американского руководства, уйдет на закупку средств ПВО для ВСУ.

«В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонной помощи на сумму) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня», - сказал Байден.

Также американский президент заявил сегодня что имеет договоренности с союзниками о крупнейшей с начала СВО поставке Киеву партии военной техники.

Благодаря инициативе Белого дома Киев получит помощь от 50 стран.

В этом международном пакете поставки вооружений: 140 тыс противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО, заявил Байден.

О сроках, когда будет поставлено такое количество вооружений американский лидер не сообщил.